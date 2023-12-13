Польща

Клуб може шукати нового наставника.

Лех Познань може звільнити головного тренера Джона ван ден Брома - повідомляє журналіст Давід Добраш.

Відбуваються активні пошуки іншого фахівця протягом місяця. Керівництво клубу незадоволене стилем гри та результатами познанського колективу під керівництвом нинішнього наставника.

Кандидатури Марека Папшуна та Мачея Скоржи виключаються. Першого не хоче бачити у команді сам власник, а другий має зовсім інші плани і наразі не думає про роботу в польському клубі.

Джон ван ден Бром очолює його з 2022 року, встиг дійти до чвертьфіналу Ліги конференцій.