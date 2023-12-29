Польща

Клуб сподівається підсилити свій склад.

Лодзь може підписати Різу Дурмісі - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Команда потребує підсилення і в першу чергу хоче підсилити захист.

Різа провів тиждень у команді та пройшов спортивні тести, отже справив хороше враження. Контракт повинен бути підписаний днями.

"Ви бачите, що це енергійний гравець із чималим досвідом. Він багато не грав, йому однозначно потрібно відновлюватися, але мені подобається його хороша енергетика, посмішка і позитив. Я думаю, що ця енергія нам потрібна. Подивимося, як завершаться перемовини, але це гравець, який може нам дуже допомогти" — сказав тренер Пьотр Стоковєц.

Раніше гравець виступав у Брондбю, Бетісі і Лаціо.