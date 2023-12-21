Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 21 грудня 2023 року, 20:00.
Бетіс - Жирона, Getty Images
21 грудня 2023, 23:20
Жирона в поєдинку 18 туру іспанської Ла Ліги в гостях поділила очки з Бетісом (1:1).
Підопічні Мічела відкрили рахунок на 39 хвилині зусиллями українського нападаючого Артема Довбика, який реалізував пенальті.
Однак утримати переможний рахунок не вдалося – на 88 хвилині Херман Песселя зрівняв цифри на табло.
Зазначимо, що найкращим гравцем матчу було визнано українця Довбика.
До вашої уваги відео кращих моментів Бетіс — Жирона в іспанській Ла Лізі-2023/24:
Бетіс — Жирона 1:1
Голи: Песселья, 88 — Довбик, 39 (пен.)
Бетіс: Сілва — Бельєрін (Руїбаль, 15), Песселья, Чаді, Міранда — Гвардадо, Рока — Ассане, Родрі (Абде, 66), Айосе — Вілліан Жозе (Іглесіас, 66).
Жирона: Гассаніга — Д. Лопес (Хуанпе, 35), Блінд, Е. Гарсія — Коуту (Валері, 78), Мартін, А. Гарсія, Гутьєррес — Торре (Порту, 65), Довбик (Стуані, 64), Савіо (Соліс, 79).
Попередження: Гвардадо, Рока — Довбик, А. Гарсія