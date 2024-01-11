Польща

Кар'єра українського хавбека в польському клубі добігла кінця.

Українського півзахисника Легії Ігора Харатіна перевели до дубля польського клубу. Про це повідомляє Sport.tvp.pl.

За інформацією джерела, таким було рішення керівництва клубу, яке відправляє 28-річного українця до четвертого дивізіону Польщі.

Нагадаємо, минулого літа Легія не включила Харатіна до заявки команди на сезон. За першу половину кампанії українець відіграв вісім матчів у складі резервної команди.

Зазначається, що Харатіну доведеться залишатися в дублі до закінчення контракту, який розрахований до літа 2024 року, або чекати пропозиції від інших клубів. При цьому джерело додає, що Легія не проти відпустити футболіста.

У складі Легії Харатін провів 25 матчів, у яких забив один гол. До цього він виступав за Ференцварош, Зорю, Металіст та київське Динамо.