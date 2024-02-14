Польща

Наразі команда активно підсилює власний склад.

Краковія оформила трансфер Міккеля Майгаарда в якості вільного агента з Сарпсборгу - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Контракт із півзахисником буде до літа 2026 року. Раніше Міккель грав у Стремсгодсеті, Есб'єргу та інших клубах в першу чергу з чемпіонатів Данії і Норвегії.

Цієї зими Краковія також підсилила склад захисником Енео Бітрі і півзахисником Патріком Соколовські.

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Минулого календарного року Майгаард провів 33 матчі в усіх можливих турнірах, забив 10 голів і віддав 7 асистів.