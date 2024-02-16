Польща

Наставник може відправитися до іншої для себе ліги.

Клуб із чемпіонату Швейцарії цікавиться тренером Погоні Єнсом Густафссоном - повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Можливі перемовини можуть відбутися після завершення цього сезону. Зараз невідомо, хто саме запропонував наставнику роботу у новій лізі.

Контракт Єнса Густафссона з Погоною буде до 2025 року. Також були розмови щодо можливого варіанту зі збірною Швеції.

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У клуб тренер відправився в 2022 році, а зараз команда з Екстракляси знаходиться на 5 місці.