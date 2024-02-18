Польща

Український хавбек допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу проти Вісли Плоцька.

Лехія у матчі 20 туру другого за силою дивізіону Польщі здобула перемогу над Віслою Плоцьк з рахунком 3:1.

У цьому матчі взяв участь український півзахисник Лехії Максим Хлань, який приєднався до клубу із Гданська у вересні.

Вже на 15 хвилині 21-річний українець віддав гольову передачу, а потім на 30 хвилині відзначився результативним ударом.

Для Хланя це був третій гол у 13 матчах за Лехію та перший асист.

Також зазначимо, що у складі Лехії повний матч провели ще двоє українців — Богдан Сарнавський та Іван Желізко.

Після 20 турів Лехія набрала 35 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Арки на два бали.