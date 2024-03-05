Також на рахунку українця результативна передача.
Максим Хлань, ФК Лехія
05 березня 2024, 07:45
Лехія у матчі 22 туру другого за силою дивізіону чемпіонату Польщі на своєму полі розгромила Ресовію Жешув із рахунком 4:0.
У цьому поєдинку взяв участь український півзахисник Максим Хлань, який вийшов у стартовому складі господарів поля.
Вже на п'ятій хвилині Хлань з меж воротарського майданчика замкнув простріл від партнера по команді, а через 15 хвилин відзначився результативною передачею.
Цього сезону Максим провів 15 матчів, у яких забив шість голів і віддав три гольові передачі.
Після 22 турів Лехія набрала 41 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Арки на два бали.