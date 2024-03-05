Польща

Також на рахунку українця результативна передача.

Лехія у матчі 22 туру другого за силою дивізіону чемпіонату Польщі на своєму полі розгромила Ресовію Жешув із рахунком 4:0.

У цьому поєдинку взяв участь український півзахисник Максим Хлань, який вийшов у стартовому складі господарів поля.

Вже на п'ятій хвилині Хлань з меж воротарського майданчика замкнув простріл від партнера по команді, а через 15 хвилин відзначився результативною передачею.

Maksym Khlan otwiera wynik meczu w Gdańsku! #LGDRES 1:0 🔥



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Цього сезону Максим провів 15 матчів, у яких забив шість голів і віддав три гольові передачі.

Після 22 турів Лехія набрала 41 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці, відстаючи від лідируючої Арки на два бали.