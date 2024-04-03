Польща

Білоруський фахівець прокоментував ситуацію з тим, що польські ультрас увірвалися на тренування його команди.

Напередодні у польських ЗМІ з'явилася інформація про те, що головний тренер Заглембє Сосновець Олександр Хацкевич став жертвою побиття хуліганів, які увірвалися на тренування його команди.

Білоруський фахівець та легенда київського Динамо прокоментував цей інцидент.

"Тренування пройшло в нормальній атмосфері, але в якийсь момент з'явилася група людей, які хотіли агресивно напасти на тренерський штаб і гравців. Мої гравці продемонстрували єдність.

Я вихований на вулиці і знаю, як поводитися в такій ситуації. Я можу ухилятися, я можу захищатися. Ми не почувалися в безпеці. Проблема в тому, що клуб не подбав про належну безпеку під час тренувань. Цього не повинно було статися", — цитує слова Олександра BuckarooBanzai.

Зазначимо, що Заглембє Сосновець наразі посідає останнє місце в таблиці другого дивізіону Польщі, маючи в своєму активі 13 очок після 25 турів.