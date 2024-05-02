Польща

Завершився матч у даному турнірі.

Вісла Краків виграла у Погоні в фіналі Кубку Польщі. В середині другого тайму рахунок відкрив Ефтіміос Кулуріс і здавалося, що Погоні вдасться перемогти.

Втім, у фінальній атаці в матчі Енеко Сатрустегі вдалося забити у відповідь і перевести гру в додатковий час, а на його початку Анхель Родадо здобув ще один м'яч і дозволив Віслі, що наразі виступає у другому дивізіоні, виграти трофей. Це п'ятий національний кубок в історії колективу з Кракова.

Погонь — Вісла Краків 1:2

Голи: Кулуріс, 75 — Сатрустегі, 90, Родадо, 93

Погонь: Кожокару — Вальквіст (Смолінські, 91), Боржес, Малец, Кутріс (Захович, 106) — Гамбоа (Бічахчян, 57) — Улвестад, Горгонь (Цех, 86), Пшиборек (Вендриховські, 81), Гросіцкі — Кулуріс

Вісла Краків: Чичкан — Ярох (Сатрустегі, 69), Урига, Коллі, Шот — Дуда (Гоголь, 84), Бельяпарт — Перес (Мікі, 69), Родадо, Альфаро (Роман, 77) — Собчак (Жиро, 77)

Попередження: Гамбоа, Кулуріс, Вендриховські, Кожокару, Бічахчян — Ярох, Урига, Родадо, Чичкан