Іспанія

На місця у збірній сезону претендують 50 футболістів.

Іспанська Ла Ліга на своєму офіційному сайті оголосила список із 50 претендентів на потрапляння до символічної збірної цього сезону.

До списку найкращих потрапили два українці — воротар мадридського Реалу Андрій Лунін та нападник Жирони Артем Довбик.

Зазначимо, що Лунін має лише двох конкурентів — Унаї Сімон з Атлетіка та Альваро Вальєс з Лас-Пальмаса, тоді як у Довбика величезний список з 18 суперників, включаючи таких зірок, як Вінісіус Жуніор, Роберт Левандовські, Антуан Грізманн та інші...

Загалом у списку 3 воротарі, 16 захисників, 12 півзахисників та 19 нападників.

Найбільше представництво у Реала – вісім гравців, а Барселона та Жирона мають по п'ять кандидатів.

Голосування за кандидатів проходитиме до 5 травня. Проголосувати за українців можна на офіційному сайті.

Цього сезону Лунін провів 20 матчів у Ла Лізі, з яких 10 на нуль при 13 пропущених м'ячах. На рахунку Довбика 31 матч, 19 забитих м'ячів (найкращий показник у чемпіонаті) та п'ять гольових передач.