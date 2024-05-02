Ліга Європи

Іспанець налаштовує команду на перемогу.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився щодо першого півфінального матчу Ліги Європи з римською Ромою.

"У нас великі завдання: у Бундеслізі, можливо, ми вже досягли мети, але ми не хочемо говорити, що вона закінчена. У нас велика мотивація у Лізі Європи: минулого року ми грали проти Роми, і в підсумку у фінал вийшли вони. Історія повторюється. Буде цікаво", — сказав Алонсо.

Перший півфінальний матч ЛЄ між Ромою та Баєром відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.