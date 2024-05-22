Польща

Новий-старий тренер для українського хавбека Владислава Кочергіна.

Польський Ракув на своєму офіційному сайті оголосив про призначення нового головного тренера, яким у наступному сезоні стане Марек Папшун.

Угода з 49-річним поляком розрахована до літа 2026 року.

Для Папшуна це повернення, оскільки він працював з клубом із Ченстохови з 2016 по 2023 рік. Під його керівництвом команда здолала шлях від Другої ліги до чемпіонства у найвищому дивізіоні Польщі.

Також додамо, що минулого літа була інформація, що Папшуном цікавилися українські гранди – Динамо та Шахтар.

За тур до фінішу сезону Ракув, у якому виступає український півзахисник Владислав Кочергін, посідає шосте місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі.