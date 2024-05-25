Польща

Переможець Екстракляси-2023/24 визначився в останньому турі.

У рамках тридцять четвертого туру польської Екстракляси-2023/24 Ягеллонія розгромила Варту на власному полі (3:0).

Ця звитяга гарантувала білостоцькому клубу перше в його історії чемпіонство. У сезонах-2016/17 і 2017/18 Ягеллонія фінішувала в чемпіонаті Польщі другою.

Вроцлавський Шльонск ще може наздогнати лідера турніру за кількістю очок, але не зуміє його обійти через результати очних зустрічей.

Ягеллонія в наступному сезоні зіграє в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів, тоді як Шльонск і Легія опинилися в тому ж раунді Ліги конференцій.