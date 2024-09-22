Польща

Завершилися два матчі дев'ятого туру чемпіонату Польщі.

У рамках дев'ятого туру польської Екстракляси-2024/25 у неділю, 22 вересня, Сталь приймала Мотор, а Ракув — Заглембє.

Перемогу Сталі своїм дебютним голом приніс орендований у П'яста український півзахисник Сергій Крикун, який сьогодні святкує 28-й день народження. На полі гравець провів 75 хвилин.

Сталь — Мотор 1:0

Гол: Крикун, 50

Півзахисник Владислав Кочергін допоміг Ракуву здобути розгромну домашню перемогу. Саме 28-річний українець відкрив рахунок у поєдинку. На полі він перебував до 87-ї хвилини.

Ракув — Заглембє 5:1

Голи: Кочергін, 10, Брунес, 53, Берггрен, 81, 89, Марсело, 86 — Мруз, 33

Нагадаємо, вчора два результативних удари українців не врятували від поразки Лехію.