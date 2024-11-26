Польща

Українець відзначився голом у матчі проти Корони.

Авторитетний статистичний портал SofaScore презентував символічну збірну 16 туру чемпіонату Польщі.

До кращих потрапив український півзахисник Ракува Владислав Кочергін, який отримав оцінку 7,9 балів.

У минулому турі 28-річний українець відзначився голом у середині першого тайму у матчі проти Корони (1:1).

Нинішнього сезону Кочергін провів 16 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав один асист.

Після 16 турів Ракув набрав 32 очки та посідає третє місце у турнірній таблиці чемпіонату Польщі, відстаючи від Леха на п'ять балів.