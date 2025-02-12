Польща

Півзахисник допоміг своїй команді впоратися з Лехом.

Атакувальний півзахисник гданської Лехії Антон Царенко опинився серед 11-ки найкращих гравців 20-го туру Екстракляси-2024/25.

Минулої неділі 20-річний українець разом із Максимом Хланем і Богданом В'юнником вийшов у стартовому складі на домашній матч проти познанського Леха (1:0). Царенко відіграв 70 хвилин, отримавши жовту картку на 65-й.

Нагадаємо, Антон орендований у Динамо Київ до кінця поточної кампанії. Зараз на його рахунку один гол і один асист у 17-ти поєдинках усіх турнірів.

Лехія йде 17-ю (із 18-ти) в турнірній таблиці чемпіонату Польщі, маючи 18 очок.