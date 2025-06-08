Польща

Манчестер Юнайтед при цьому отримає бонус на рівному місці.

Польський опорний півзахисник Максиміліан Оєделе наприкінці цього сезону своїми виступами в складі Легії здобув неабияку популярність на трансферному ринку.

На певному етапі 20-річним виконавець почав цікавитись навіть донецький Шахтар, проте доволі швидко стикнувся з проблемою, що нині грати в Україні цього футболіста не змусять жодні гроші.

Однак на Оєделе претендує не лише Шахтар — бельгійські Андерлехт та Брюгге, бременський Вердер, нідерландський ПСВ та два представники Чемпіоншипу — усе досі беруть участь у перегонах за правом на трансфер і мають доволі непогані шанси.

Легія прописала в контракті футболіста необачно малі відступні в 6 млн євро, і при цьому зможе розраховувати лише на 60% від цієї суми — решта піде на рахунки англійського Манчестер Юнайтед, який є рідним клубом для Оєделе.

У цьому сезоні у поляка на рахунку 24 матчів та один гольовий пас.