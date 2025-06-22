Українець пропустить першу половину нового сезону.
Владислав Кочергін, ФК Ракув
22 червня 2025, 21:40
Півзахисник Ракува Владислав Кочергін не зможе допомогти своїй команді у першій половині нового сезону. Про це повідомляє журналіст Каміл Глембоскі.
За інформацією джерела, 29-річний українець зазнав серйозної травми на тренуванні польського клубу.
Після медичного обстеження стало відомо, що у Владислава розрив хрестоподібних зв'язок коліна, через що він буде змушений пропустити декілька місяців.
Минулого сезону Кочергін провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять асистів.