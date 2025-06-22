Польща

Українець пропустить першу половину нового сезону.

Півзахисник Ракува Владислав Кочергін не зможе допомогти своїй команді у першій половині нового сезону. Про це повідомляє журналіст Каміл Глембоскі.

За інформацією джерела, 29-річний українець зазнав серйозної травми на тренуванні польського клубу.

Після медичного обстеження стало відомо, що у Владислава розрив хрестоподібних зв'язок коліна, через що він буде змушений пропустити декілька місяців.

Минулого сезону Кочергін провів 35 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять асистів.