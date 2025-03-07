Польща

Нова угода розрахована до літа 2026 року.

Польський Ракув на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту з півзахисником Владиславом Кочергіним.

Нова угода з 28-річним українцем розрахована до літа 2026 року.

Додамо, що попередній контракт футболіста був розрахований до кінця цього сезону. Також на думку ЗМІ, він мав пропозицію від Лос-Анджелеса з МЛС у січні.

Нинішнього сезону Кочергін провів 24 матчі, в яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.

Після 23 турів Ракув набрав 46 очок і посідає друге місце у турнірній таблиці Польщі, відстаючи від Леха на один бал.