Польща

17-річний талант Легії Єжевський у реанімації.

Варшавська «Легія» опублікувала новину про те, що один з її гравців U-17, Ксаверій Єжевський, потрапив у трагічну автомобільну аварію.

Юного гравця академії Легії доставили до лікарні у важкому стані, його сестра померла на місці. Медики наразі борються за життя Єжевського.

Zawodnik Legii U17 Ksawery Jeżewski znajduje się w szpitalu w ciężkim stanie po tragicznym wypadku samochodowym, w którym zginęła jego siostra. Zarząd, pracownicy klubu, koledzy i trenerzy z Akademii składają najszczersze wyrazy współczucia rodzicom Ksawerego i łączą się z nimi w… pic.twitter.com/qZ5bwUg7m8 — Akademia Legii (@Akademia_Legii) July 3, 2025

“Toyota Yaris з незрозумілих причин з’їхала з дороги та врізалася в дерево. 18-річна сестра футболіста загинула на місці, а 17-річного футболіста доставили до лікарні. Причини аварії невідомі, але, за попередніми даними, транспортний засіб рухався не з високою швидкістю. Поліція ще не встановила, хто керував автомобілем”, – повідомила виданню Przegląd Sportowy Onet заступниця комісара Моніка Якубовська.

Керівництво, персонал клубу, колеги та тренери академії висловлюють найглибші співчуття батькам Ксаверія та приєднуються до їхнього болю.

Раніше стало відомо про те, що зірка Ліверпуля Діогу Жота та його брат загинули в нічному ДТП в Іспанії.