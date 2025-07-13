Польща

Клуб із Варшави завдав поразки познанському Леху.

У рамках матчу за Суперкубок Польщі-2025 чемпіон країни Лех у Познані зустрівся з володарем Кубка Легією.

Клуб із Варшави двічі уразив ворота господарів поля ще до завершення першого тайму. Павел Вшолек відкрив рахунок, а колишній гравець київського Динамо Ілля Шкурін подвоїв перевагу підопічних Едварда Йорденеску. Скоротити своє відставання колективу Нільса Фредеріксена вдалося зусиллями Філіпа Шимчака в другій половині протистояння, але уникнути поразки цей результативний удар не допоміг.

Таким чином Легія наздогнала Лех за кількістю виграних Суперкубків Польщі (6 — найкращий результат). Клуб із Познані зазнав поразки в матчі за цей трофей вп'яте, тоді як варшавці в подібних поєдинках раніше поступилися рекордні 11 разів.

Лех — Легія 1:2

Голи: Шимчак, 81 — Вшолек, 34, Шкурін, 44

Лех: Мрозек — Гумни (Шимчак, 70), Дуглас (Скшипчак, 70), Мілич, Гургуль — Перейра, Козубаль, Ягєлло — Соуза — Ісхак, Ф'ябема (Бенгтссон, 70)

Легія: Тобіаш — Вшолек, Зьолковські, Капюаді, Кун — Елітім (Урбанські, 85), Аугустиняк, Морісіта (Стоянович, 75) — Ходина (Бічахчян, 75), Шкурін (Нсаме, 85), Альфарела (Капустка, 67)

Попередження: Козубаль, Шимчак, Бенгтссон — Морісіта, Стоянович, Аугустиняк, Вшолек