Польща

Варшавська Полонія з правом викупу орендувала Хайдіна Саліху.

Центральний захисник ЛНЗ Хайдін Саліху перебрався до Полонії, передає офіційний сайт клубу з Варшави.

Повідомляється, що 23-річного косовара орендували до кінця майбутньої кампанії з правом викупу. За даними transfermarkt, контракт оборонця з "бузковими" розраховано до кінця 2026 року, тоді як оцінюється він у 700 тисяч євро.

У січні 2024-го ЛНЗ виклав Дріті 250 тисяч за Саліху. На його рахунку чотири гола та один асист у 35-ти матчах за черкаський клуб у всіх турнірах.

Нагадаємо, нещодавно "бузкові" представили нову форму на сезон-2025/26.