Україна

Технічним партнером черкаського клубу є компанія Macron.

Черкаський ЛНЗ у своїх соціальних мережах представив нові комплекти форм на майбутній сезон-2025/26.

Один із комплектів представника УПЛ виконаний у фіолетовому кольорі, а другий – у білому забарвленні. Також на формах чітко видно візерунок гроз.

Технічним партнером ЛНЗ є компанія Macron.

За підсумками минулого сезону ЛНЗ посів 12 місце в УПЛ та зберіг прописку у вищому дивізіоні України.

Раніше повідомлялося, що ЛНЗ продовжив контракт з Яшарі.