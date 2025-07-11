Технічним партнером черкаського клубу є компанія Macron.
ФК ЛНЗ
11 липня 2025, 10:20
Черкаський ЛНЗ у своїх соціальних мережах представив нові комплекти форм на майбутній сезон-2025/26.
Один із комплектів представника УПЛ виконаний у фіолетовому кольорі, а другий – у білому забарвленні. Також на формах чітко видно візерунок гроз.
Технічним партнером ЛНЗ є компанія Macron.
За підсумками минулого сезону ЛНЗ посів 12 місце в УПЛ та зберіг прописку у вищому дивізіоні України.
Раніше повідомлялося, що ЛНЗ продовжив контракт з Яшарі.