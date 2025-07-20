Польща

У складі Лехії дебютував захисник київського Динамо Максим Дячук.

Лехія у стартовому турі чемпіонату Польщі у гостях поступилася Гурніку з рахунком 1:2.

Господарі поля відкрили рахунок на 33 хвилині зусиллями Каміля Лукошека, після чого на 68 хвилині перевагу подвоїв Ярослав Кубіцкі. Лехія відповіла влучним ударом колишнього гравця Кривбасу Ріфета Капіча, який реалізував пенальті.

У стартовому складі Лехії на поле вийшло троє українців — воротар Богдан Сарнавський, півзахисник Іван Желізко та нападник Богдан В'юнник.

Потім на 46 хвилині Антон Царенко замінив В'юнника, а на 71 хвилині у складі Лехії дебютував захисник київського Динамо Максим Дячук.

Гурнік — Лехія 2:1

Голи: Лукошек, 33, Кубіцкі, 68 — Капіч, 88 (пен).