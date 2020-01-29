Португалия

Португальский защитник решил повесить бутсы на гвоздь после 15 лет профессиональной карьеры футболиста.

Бывший защитник мадридского Реала и сборной Потругалии Фабиу Коэнтрау пребывает в статусе свободного агента с конца прошлого сезона, однако, по всей видимости, он не планирует возобновлять карьеру.

Как сообщает сайт Radio Renascenca, 31-летний португалец принял решение повесить бутсы на гвоздь.

По информации источника, Коэнтрау выступил в суде Монсанто, где рассматривалось дело в связи с нападением на Спортивную академию в Алкошете.

На вопрос судьи о профессии португальский защитник ответил следующее: "Я футболист в отставке".

Ранее сообщалось, что агенты Коэнтрау предложили услуги своего клиента сразу двум клубам из Серии А, в число которых входят Фиорентина и Болонья.

Официальных заявлений касательно завершения карьеры от Фабиу Коэнтрау пока не последовало.

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