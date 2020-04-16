Португалия

"Львы" ссылаются на финансовый кризис в связи с пандемией коронавируса.

Лиссабонский Спортинг не совершил первый платеж Браге за переход тренера Рубена Аморима, сообщает A Bola.

"Львы" должны были заплатить еще 6 марта, при этом крайний срок платежа был намечен на 30-е число этого же месяца. Спортингу нужно было заплатить 5 млн евро Браге и еще 2,3 млн евро НДС.

После этого Спортингу нужно заплатить пеню в размере 10% до сегодня, 16 апреля. Теперь же "львы" обязаны выплатить в сумме ровно 13 812 900 евро.

Таким образом, Аморим станет самым дорогим новичком в истории Спортинга (Бас Дост с учетом бонусов обошелся в 11,85 млн евро).

"Львы" на момент приостановки чемпионата Португалии занимали четвертое место в турнирной таблице.