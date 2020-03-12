Португалия

Страны по всему миру массово отменяют спортивные соревнования из-за коронавируса.

Португалия стала очередной страной, которая приостановила проведение футбольных соревнований из-за распространения эпидемии коронавируса в Европе.

Как сообщает официальный сайт португальской лиги, национальные чемпионаты Liga NOS и Liga Pro перенесены на неопределенный срок.

Данное решение было принято после встречи исполнительного совета первенства Португалии с профсоюзом футболистов.

Пока неизвестна точная дата возобновления турниров, однако ближайшие поединки, запланированные на эти выходные, будут перенесены.

Напомним, что ранее розыгрыши футбольных чемпионатов остановили Италия, Испания, США и Нидерланды.

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