Голкипер Манчестер Сити утверждает, что всегда будет фанатом "орлов".
Эдерсон, Getty Images
27 апреля 2020, 21:31
Вратарь Манчестер Сити Эдерсон признался, что был бы рад снова выступать за Бенфику. Он не называет точных сроков возвращения, но уточняет, что речь не идет о периоде, когда футболисты уже попросту доигрывают.
"Хороший сын всегда возвращается домой. Я хотел бы вернуться на Да Луш. Но я не хочу, чтобы это было на закате карьеры, когда мой уровень будет спадать", — цитирует Эдерсона A Bola со ссылкой на клубное приложение Бенфики.
"В Бразилии я не поддерживаю ни один из клубов. Я всегда буду говорить, что я – болельщик Бенфики".
26-летний Эдерсон выступал за "орлов" с 2015 по 2017 год, после чего перебрался в Манчестер Сити за 40 миллионов евро.
В нынешнем сезоне на счету бразильца 31 матч за Манчестер Сити в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. 13 из этих матчей Эдерсон отстоял "на ноль".
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