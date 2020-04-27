Португалия

Голкипер Манчестер Сити утверждает, что всегда будет фанатом "орлов".

Вратарь Манчестер Сити Эдерсон признался, что был бы рад снова выступать за Бенфику. Он не называет точных сроков возвращения, но уточняет, что речь не идет о периоде, когда футболисты уже попросту доигрывают.

"Хороший сын всегда возвращается домой. Я хотел бы вернуться на Да Луш. Но я не хочу, чтобы это было на закате карьеры, когда мой уровень будет спадать", — цитирует Эдерсона A Bola со ссылкой на клубное приложение Бенфики.

"В Бразилии я не поддерживаю ни один из клубов. Я всегда буду говорить, что я – болельщик Бенфики".

26-летний Эдерсон выступал за "орлов" с 2015 по 2017 год, после чего перебрался в Манчестер Сити за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету бразильца 31 матч за Манчестер Сити в Премьер-лиге и Лиге чемпионов. 13 из этих матчей Эдерсон отстоял "на ноль".

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