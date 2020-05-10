Португалия

Кроме того, положительную пробу на COVID-19 сдали двое сотрудников клуба.

Результаты тестирования на коронавирус в Фамаликане показали пять случаев заражения: три среди игроков и еще два среди персонала клуба, сообщает A Bola.

Все пятеро были отправлены домой на самоизоляцию. Имена зараженных держатся в секрете.

За день до этого тестирование показало три случая заражения среди футболистов Витории Гимараэш.

Чемпионат Португалии на данный момент находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Возобновить турнир хотят в конце мая.

Второй дивизион чемпионата Португалии был завершен досрочно. Путевки в элиту получили Насьональ и Фаренсе.