Кроме того, положительную пробу на COVID-19 сдали двое сотрудников клуба.
Фамаликан, A Bola
10 мая 2020, 20:55
Результаты тестирования на коронавирус в Фамаликане показали пять случаев заражения: три среди игроков и еще два среди персонала клуба, сообщает A Bola.
Все пятеро были отправлены домой на самоизоляцию. Имена зараженных держатся в секрете.
За день до этого тестирование показало три случая заражения среди футболистов Витории Гимараэш.
Чемпионат Португалии на данный момент находится на паузе из-за пандемии коронавируса. Возобновить турнир хотят в конце мая.
Второй дивизион чемпионата Португалии был завершен досрочно. Путевки в элиту получили Насьональ и Фаренсе.