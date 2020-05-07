Португалия

Второй дивизион чемпионата Португалии завершен решением местной лиги.

Португальская профессиональная футбольная лига объявила о досрочном завершении второго дивизиона, сообщает Eurosport. 11 туров останутся несыгранными.

Турнирное положение, которое было на момент остановки чемпионата 12 марта, признано финальным. Таким образом, спустя год в элиту возвращается Насьональ с Мадейры и Фаренсе из Алгарве, который отсуствовал в элте 18 лет.

Элитный дивизион чемпионата Португалии и национальный кубок могут возобновиться. Перезапуск Примейры запланирован на 30 мая.

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