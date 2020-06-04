Португалия

Португальский клуб хочет подписать защитника Валенсии.

Защитник Валенсии Эсекьель Гарай попал в сферу интересов Бенфики, сообщает издание AS.

Контракт Гарая с Валенсией подходит к концу, и он должен получить статус свободного агента. Бенфика хочет воспользоваться этой ситуацией, чтобы вернуть аргентинского центрбека в летнее межсезонье.

Гарай уже выступал в составе Бенфики в 2011-14 годах, отыграв 135 матчей и забив 12 голов.

В текущем сезоне 33-летний игрок провел 23 поединка в футболке "летучих мышей".

Ранее сообщалось, что Бенфика также заинтересована в возвращении защитника Арсенала Давида Луиса.