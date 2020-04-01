Испания

Аргентинский центбек успешно идет на поправку.

Защитник Валенсии Эсекьель Гарай, ставший первым футболистом испанской Ла Лиги, который заразился коронавирусом, порадовал болельщиков приятной новостью. Аргентинец успешно справляет с болезнью и уже покинул изоляцию от своей семьи.

"Сделан еще один шаг! И хотя мы не можем целоваться и обниматься, мы остаемся вместе. У нас сегодня праздник, потому что моя изоляция завершилась. Счастливы, потому что сегодня еще один шаг — это победа".

"Мы следуем медицинским указаниям: после самоизоляции необходимо продолжать оставаться в карантине еще четырнадцать дней, сохраняя дистанцию и надевая маски", — написал Гарай в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что в Валенсии коронавирусом заразились 25 человек, 10 из которых — футболисты.

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