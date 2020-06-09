Португалия

Португальский клуб хочет подписать защитника Барселоны.

Защитник Барселоны Хуан Миранда попал в сферу интересов Порту, сообщает издание Sport.

"Драконы" намерены укрепить левый фланг обороны в летнее межсезонье и попытаются подписать испанского фулбека. В составе португальского клуба 20-летний игрок может стать заменой Алексу Теллесу, который близок к смене клуба.

В этом сезоне Миранда выступает на правах аренды в Шальке, где провел 8 поединков и отличился одним ассистом.

Ранее сообщалось, что в подписании Миранды также заинтересован Бетис.