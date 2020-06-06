На данный момент каталонцы ведут переговоры об аренде защитника в Бетис.
Хуан Миранда (слева), Getty Images
06 июня 2020, 14:39
Левый защитник Хуан Миранда вернется из Шальке в Барселону, сообщает Mundo Deportivo. У каталонцев было время принять решение до 31 мая, и они уже сообщили об этом Шальке.
20-летий Миранда перешел в Шальке прошлым летом. За гельзенкирхенцев он сыграл только семь матчей во всех турнирах отметившись ассистом в Кубке Германии.
Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Хуана называют Бетис, из академии которого он перебрался в Барселону в 2014 году. Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2021 года, так что каталонцам предстоит решение, будут они продлевать соглашение либо же продавать игрока.
Ранее сообщалось, что Шальке хочет продлить аренду Хуана еще на один сезон.