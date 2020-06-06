Украина

На данный момент каталонцы ведут переговоры об аренде защитника в Бетис.

Левый защитник Хуан Миранда вернется из Шальке в Барселону, сообщает Mundo Deportivo. У каталонцев было время принять решение до 31 мая, и они уже сообщили об этом Шальке.

20-летий Миранда перешел в Шальке прошлым летом. За гельзенкирхенцев он сыграл только семь матчей во всех турнирах отметившись ассистом в Кубке Германии.

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Хуана называют Бетис, из академии которого он перебрался в Барселону в 2014 году. Контракт футболиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до 2021 года, так что каталонцам предстоит решение, будут они продлевать соглашение либо же продавать игрока.

Ранее сообщалось, что Шальке хочет продлить аренду Хуана еще на один сезон.