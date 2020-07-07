Португалия

Филипе Селиккая покидает Шахтер и возвращается на родину.

На сегодняшней тренировке Шахтера Луиш Каштру объявил об изменениях в своем штабе. Так, Филипе Селиккая покинул стан "горняков", а его место занял Педру Бриту.

Селиккая принял предложение возглавить молодежную команду лиссабонского Спортинга. Тренер остался очень доволен опытом работы в Украине и сказал несколько слов на прощание.

"Возвращаюсь к футболистам, которых уже тренировал в юношеском составе. Теперь я стану главным тренером дубля Спортинга, а моей задачей будет готовить игроков для первой команды. Жизнь нам постоянно преподносит разные вызовы: я уже был главным тренером в прошлом, затем в качестве ассистента прошел довольно долгий путь в соревнованиях более высокого уровня как в Португалии, так и в Украине, а сейчас мне предоставилась возможность вернуться на родину и возглавить молодежную команду. Уверен, что именно последние годы, которые я провел с Луишем Каштру, и помогли мне получить эту работу".

"Каким этот период запомнится? Замечательное время! Мы смогли стать чемпионами. И хоть мне хотелось бы выиграть еще больше трофеев, но сейчас я ухожу с чувством выполненного долга. Я был счастлив работать с Луишем Каштру и тренерским штабом, с Дарио Срной, который как человек и профессионал превзошел все мои ожидания. Мне также запомнятся хорошие люди, с которыми я познакомился в клубе, великолепная атмосфера во всех департаментах и та помощь, что все оказывают тренерскому штабу, чтобы работать без каких-либо проблем. Я очень благодарен клубу за этот год! В футболе ты никогда не знаешь, что может быть завтра. Я – молодой тренер, и возможно, что через 15 лет вернусь сюда, в Шахтер".

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