Украина

Филипе Селиккая имеет шанс вернуться в Португалию.

Филипе Селиккая, ассистент главного тренера Шахтера Луиша Каштру, может покинуть стан "горняков" и вернуться в Португалию, сообщает Record.

По данным источника, 35-летний специалист получил предложение от лиссабонского Спортинга возглавить дублирующий состав команды.

Напомним, Селиккая прибыл в Шахтер вместе с Каштру в прошлом году, а с самим тренером ассистент работает с 2017 года.

Ранее Каштру дал свой комментарий накануне поединка украинской Премьер-лиги против Александрии.