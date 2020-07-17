Португалия

Португальский специалист Жорже Жезуш покинет Фламенго.

Бенфика сумела договориться с тренером Фламенго Жорже Жезушем — сообщает Globo.

"Орлы" согласовали с Жезушем трехлетний контракт, по которому 65-летний тренер будет получать 3 миллиона евро в год. Осталось согласовать детали и официально расстаться с Фламенго.

Жезуш уже возглавлял Бенфику с 2009-го по 2015 годы и выиграл за этот период 3 чемпионата, 1 Кубок, 5 Кубков лиги, 1 Суперкубок Португалии и дважды выводил команду в финал Лиги Европы.

С лета 2019 года 65-летний специалист является главным тренером Фламенго, с которым выиграл Кубок Либертадорес, Рекопа Сюдамерикана, чемпионат и Суперкубок Бразилии и стал финалистом Клубного чемпионата мира. Контракт с Фламенго португальского тренера рассчитан еще на один сезон.