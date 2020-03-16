Португалец сдаст анализы еще раз, чтобы удостовериться, что действительно болен.
Жорже Жезуш, Getty Images
16 марта 2020, 23:59
Главный тренер Фламенго Жорже Жезуш может быть болен коронавирусом. Официальный сайт клуба сообщил, что результаты анализов специалиста оказались "неубедительными или слабо положительными".
Жезуш сдал еще одну пробу и теперь ожидает подтверждения или опровержения. Поскольку португалец пребывает в хорошем состоянии, он будет просто оставаться дома.
Все футболисты и сотрудники Фламенго сдали пробы на коронавирус в прошлую пятницу. После пробы Жезуша они сдадут анализы еще раз.
Ранее сдал положительную пробу вице-президент Фламенго Маурицио Гомес де Маттос, побывавший в Испании на Эль Класико.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.