Бразилия

Португалец сдаст анализы еще раз, чтобы удостовериться, что действительно болен.

Главный тренер Фламенго Жорже Жезуш может быть болен коронавирусом. Официальный сайт клуба сообщил, что результаты анализов специалиста оказались "неубедительными или слабо положительными".

Жезуш сдал еще одну пробу и теперь ожидает подтверждения или опровержения. Поскольку португалец пребывает в хорошем состоянии, он будет просто оставаться дома.

Все футболисты и сотрудники Фламенго сдали пробы на коронавирус в прошлую пятницу. После пробы Жезуша они сдадут анализы еще раз.

Ранее сдал положительную пробу вице-президент Фламенго Маурицио Гомес де Маттос, побывавший в Испании на Эль Класико.

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