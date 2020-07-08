Португалия

Нынешний тренер Фламенго Жорже Жезуш — приоритетная цель для Бенфики.

После увольнения Бруну Лаже Бенфика приступила к поискам нового главного тренера, однако будет рассматривать другие кандидатуры лишь после того, как получит ответ от Жорже Жезуша — сообщает Globo.

Жезуш уже возглавлял Бенфику с 2009-го по 2015 годы и выиграл за этот период 3 чемпионата, 1 Кубок, 5 Кубков лиги, 1 Суперкубок Португалии и дважды выводил команду в финал Лиги Европы.

С лета 2019 года 65-летний специалист является главным тренером Фламенго, с которым выиграл Кубок Либертадорес, Рекопа Сюдамерикана, чемпионат и Суперкубок Бразилии и стал финалистом Клубного чемпионата мира. Контракт с Фламенго португальского тренера рассчитан еще на один сезон.

Если Жезуш откажет Бенфика, "орлы" могут обратиться либо к экс-наставнику Арсенала Унаи Эмери, либо к тренеру Ривер Плейт Марсело Гальярдо. В любом случае, руководство клуба хочет решить вопрос с тренером как можно скорее.

Ранее сообщалось о том, что Бенфика провела переговоры с Маурисио Почеттино, но бывший тренер Тоттенхэма хотел бы продолжить работу в испанской Примере или английской Премьер-лиге.