Португалия

Клаудиу Рамуш продолжит карьеру в стане действующего чемпиона Португалии.

Легендарный Икер Касильяс окончательно объявил о завершении карьеры профессионального футболиста в августе этого года, поэтому Порту был вынужден отправиться на поиски нового голкипера на трансферном рынке.

Как сообщает пресс-служба "драконов", вратарь Тонделы Клаудиу Рамуш перешел в Порту на правах свободного агента и подписал с новым клубом контракт до 2024 года.

В минувшем сезоне 28-летний португалец провел во всех турнирах 30 поединков, в которых пропустил 37 мячей и 9 поединков отстоял на ноль.

Напомним, что в кампании-2019/20 Порту оформил "золотой дубль", став триумфатором как Примейры, так и Кубка Португалии.