Испания

Теперь легендарный вратарь сосредоточится на административной роли в Реале.

Бывший голкипер Порту, Реала и сборной Испании Икер Касильяс подвел черту под своей карьерой.

"Самое главное – это путь, которым ты идешь и люди, которые тебя в нем сопровождают, а не конечная точка путешествия. Я с уверенностью могу сказать, это был отличный путь с невероятным окончанием", — написал Касильяс в Твиттере.

Свой последний матч в карьере Икер провел за Порту против Риу Аве (2:2) в апреле 2019 года. Испанец так и не сумел вернуться на поле после перенесенного в конце того же месяца инфаркта миокарда. В феврале 2020 он объявил о завершении карьеры.

Теперь Икер должен вернуться в Реал на одну из административных должностей. Ранее он планировал побороться за место главы Федерации футбола Испании, но передумал.