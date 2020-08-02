Португалия

"Драконы" оформили "золотой дубль" в сезоне-2019/20.

Чемпион Португалии Порту стал обладателем национального Кубка, более тайма играя в меньшинстве и без удаленного тренера.

"Драконы" считались фаворитами поединка, но после того, как на 38-й минуте вторую желтую карточку заработал левый вингер Диас, а спустя пять минут арбитр отправил на трибуны разнервничавшегося главного тренера Порту Сержио Консейсао, показалось, что у Бенфики есть шанс.

Однако даже в меньшинстве "драконы" сумели забить дважды, в то время, как полностью укомплектованные "орлы" смогли ответить лишь одним реализованным пенальти.

Бенфика — Порту 1:2

Голы: Винисиус, 84, с пенальти — Мбемба, 47, 58.

Бенфика: Влаходимос — Алмейда, Рубен Диаш, Жардел, Тавареш — Пицци (Жота, 76), Вайгль (Винисиус, 60), Габриэль, Черви (Силва, 46) — Чикиньо (Таарабт, 60), Сеферович.

Порту: Диого Кошта — Манафа, Мбемба, Пепе, Теллес — Отавио (Лейте, 73), Перейра, Урибе (Лум, 88) — Корона (Оливейра, 80), Марега, Диас.

Предупреждения: Диаш, Жардел, Вайгль, Винисиус — Диас, Теллес.

Удален: Диас, 38.