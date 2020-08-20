Португалия

Уругваец близок к переходу в португальский клуб.

Нападающий Эдинсон Кавани должен в ближайшее время стать игроком Бенфики, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

В понедельник форвард прибудет в расположение Бенфики для прохождения медосмотра и подписания контракта. Ожидается, что уругваец поставит подпись под трехлетним соглашением с "орлами", а его зарплата составит около 10 миллионов евро в год.

В подписании 33-летнего игрока также были заинтересованы Интер Майами, Лидс и Бавария.

Ранее сообщалось, что Бенфика заинтересована в приобретении полузащитника Интера Жоау Мариу.