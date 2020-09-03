Португалия

"Орлы" не смогли договориться с нападающим мадридского Реала.

Бенфика вышла из переговоров по трансферу форварда Реала Мариано Диаса, сообщает Record. Вскоре "орлы" завершат переход Дарвина Нуньеса из Альмерии, поэтому в усилении атаки острой необходимости у них не будет.

Бенфика смогла договориться с Реалом об аренде футболиста с правом выкупа, но сам доминиканец отказался переходить в стан португальского гранда.

Также Бенфика этим летом подписала свободного агента Яна Вертонгена, нападающего Фрайбурга Луку Вальдшмидта и вингера Гремио Эвертона.