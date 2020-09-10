Португалия

18-летний футболист обошелся английскому клубу в 40 миллионов евро.

Нападающий Фабио Силва в прошлом сезоне наиграл только 182 минуты в 12 матчах чемпионата за Порту, однако был продан в Вулверхэмптон за 40 миллионов евро.

Как оказалось, не все они пойдут в казну Порту: клуб подтвердил, что выплатит 10 млн евро посредникам. Семь миллионов полагаются компании Жорже Мендеша Gestifute и еще три миллиона – STV.

На этом трансферные дела между Порту и Вулверхэмптоном не закончились: "волки" арендовали еще и полузащитника португальцев Витинью. Стоимость аренды и потенциального выкупа не разглашается.