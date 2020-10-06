Португалия

Французский центрбек отправился за игровой практикой в Португалию.

Центральный защитник Жан-Клер Тодибо покинул Барселону и перебрался в Бенфику. Об этом сообщает официальный сайт лиссабонского клуба.

20-летний француз перешел в стан "орлов" на правах аренды, срок которой истекает в конце сезона-2020/21.

Во второй половине минувшей кампании Тодибо защищал цвета Шальке, за который провел 10 поединков и результативными действиями не отметился.

Напомним, в текущее трансферное окно Бенфика серьезно усилила центральную линию обороны: на правах свободного агента из Тоттенхэма перешел Ян Вертонген, а также из Манчестер Сити "орлы" подписали Николаса Отаменди.