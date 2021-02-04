Португалия

Жуткое столкновение произошло в матче Белененсеш — Порту.

Поединок 17-го тура чемпионата Португалии между Белененсешом и Порту закончился не только нулевой ничьей, но и кошмарным эпизодом.

В концовке матча на 87-й минуте вратарь Белененсеша Станислав Крицюк сыграл на выходе и пытаясь перехватить мяч жестко столкнулся с защитником гостей Нану.

As rápidas melhoras para o jogador do Porto Nanu pic.twitter.com/wjytppoIiA — 3 Gerações (@3Sporting) February 4, 2021

С россиянином все в порядке, а вот за 26-летним футболистом Порту приехала на поле машина скорой помощи, так как он сразу же потерял сознание. У ряда игроков были заметны слезы на глазах.

Порту уже успел в своих социальных сетях успокоить футбольную общественность, заявив что Нану пришел в сознание и с ним все хорошо. Игрок отправлен в больницу.