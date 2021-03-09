Португалия

Сейчас испанский форвард находится в статусе свободного агента.

Бывший нападающий Челси и Атлетико Диего Коста может продолжить свою карьеру в чемпионате Португалии. Об этом сообщает Goal.com.

По информации источника, в услугах 32-летнего испанца заинтересована Бенфика, которая предложила футболисту двухлетний контракт с окладом 3 млн евро в год. К тому же "орлы" могут предложить дать еще около 3 млн за подписание соглашения.

Напомним, Коста покинул Атлетико в декабре прошлого года, расторгнув контракт с "матрасниками".

В настоящее время Диего находится в статусе свободного агенты и ранее СМИ сообщали, что он может перейти в Аль-Наср или Сан-Паулу.

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