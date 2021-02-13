Бразилия

Испанский нападающий бразильского происхождения может пополнить состав триумфаторов Кубка Либертадорес.

Как стало известно Sky Sports, опытный испанский нападающий Диего Коста, расторгший контракт в зимнее трансферное окно с мадридским Атлетико, близок к подписанию контракта с бразильским клубом Палмейрас, который в недавнем прошлом с Луисом Адриано поднял над головой Кубок Либертадорес.

Согласно данным источника, футболист уже прибыл на свою родину, где проводит последние переговоры перед заключением сделки. Будущее соглашение, возможно, будет приносить ему доход около 3 млн евро в год.

Стоит напомнить, что 32-летнего нападающего активно связывали с возможным переходом на правах кратковременного соглашения до конца сезона в один из английских клубов, а сам игрок попытался предложить свою кандидатуру во французский Марсель, но провансальцы ответили отказом.

В текущем сезоне Диего Коста успел провести лишь семь матчей (204 минуты) за мадридский Атлетико, в которых отличился двумя забитыми мячами.